Александер Нюбель пропустив п'ять м'ячів, але перший з них - найбільш курйозний.

В чемпіонаті Німеччини "Лейпциг" приймав "Штутгарт" в рамках другого туру Бундесліги.

Гра проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" в Лейпцигу і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Гості першими забили, але у другому таймі пропустили аж п'ять голів та розгромно поступилися. Цікаво, що перший гол "Лейпцига" трапився після курйозної помилки воротаря "Штутгарта" Александера Нюбеля. Орендований у мюнхенської "Баварії" голкіпер намагався вибити м'яча кудись подалі, але влучив у суперника, а через рикошет м'яч полетів у ворота Нюбеля.

РБ Лейпциг - Штутгарт - 5:1

Голи: Генрікс 51, Ольмо 63, Опенда 66, Кампль 74, Сімонс 76 – Гірассі 35

Нагадаємо, що навесні у матчі італійської Серії А воротар "Роми" Руї Патрісіу допустив грубу помилку, але його команда все одно перемогла суперника.

А новоспечений воротар "Манчестер Юнайтед" Андре Онана нещодавно примудрився пропустити гол від суперника майже з центру поля.

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