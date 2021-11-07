"Львів" стає на крок ближче до Першої ліги.

У неділю, 7 листопада, в рамках 14-го туру української Прем'єр Ліги чернігівська "Десна" грала проти "Львова".

Чернігівська "Десна" завдяки точним ударам Владислава Калитвинцева і Тараса Завійського взяла три очки в цьому поєдинку.

"Львів" - "Десна" - 0:2

Голи: Владислав Калитвинцев 51, Тарас Завійський 82

"Львів": Олександр Іллющенков, Олексій Довгий, Міхай-Даніел Лека, Іван Брікнер, Олексій Зозуля (Алваро Тавареш 54), Назарій Ніч (Борис Крушинський 54), Олександр Романчук, Володимир Якимець, Андрій Бусько (Артур Ремен) (Дмитро Семенів 69), Сергій Политило (Шина 76)

"Десна": Роман Мисак, Євген Цимбалюк, Олександр Сафронов, Олександр Масалов (Єгор Картушов 46), Сергій Болбат, Андрій Домбровський, Андрій Тотовицький (Євген Селін 80), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярьов 90+3), Тарас (Філіп Будковський 46), Ілля Шевцов (Леван Арвеладзе 63)

Попередження: Назарій Нич 21, Олексій Зозуля 40

Вилучення: Олександр Романчук 90+2

Відео голів:

Перемога в 14-му турі дозволила "Десні" піднятися відразу на дві позиції і тепер чернігівська команда займає 7-е місце з 21 балом в активі. "Львів" має 10 набраних очок за 14 зіграних матчів і йде на 13-й сходинці.

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

Автор: Володимир Медяник