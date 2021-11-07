У неділю, 7 листопада, в рамках 14-го туру української Прем'єр Ліги чернігівська "Десна" грала проти "Львова".
Чернігівська "Десна" завдяки точним ударам Владислава Калитвинцева і Тараса Завійського взяла три очки в цьому поєдинку.
"Львів" - "Десна" - 0:2
Голи: Владислав Калитвинцев 51, Тарас Завійський 82
"Львів": Олександр Іллющенков, Олексій Довгий, Міхай-Даніел Лека, Іван Брікнер, Олексій Зозуля (Алваро Тавареш 54), Назарій Ніч (Борис Крушинський 54), Олександр Романчук, Володимир Якимець, Андрій Бусько (Артур Ремен) (Дмитро Семенів 69), Сергій Политило (Шина 76)
"Десна": Роман Мисак, Євген Цимбалюк, Олександр Сафронов, Олександр Масалов (Єгор Картушов 46), Сергій Болбат, Андрій Домбровський, Андрій Тотовицький (Євген Селін 80), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярьов 90+3), Тарас (Філіп Будковський 46), Ілля Шевцов (Леван Арвеладзе 63)
Попередження: Назарій Нич 21, Олексій Зозуля 40
Вилучення: Олександр Романчук 90+2
Відео голів:
Перемога в 14-му турі дозволила "Десні" піднятися відразу на дві позиції і тепер чернігівська команда займає 7-е місце з 21 балом в активі. "Львів" має 10 набраних очок за 14 зіграних матчів і йде на 13-й сходинці.
Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур
- 14-й тур УПЛ проходить з 5 по 7 листопада.
- У стартовому матчі туру "Олександрія" обіграла "Металіст 1925".
- "Маріуполь" здобув другу перемогу в чемпіонаті, здолавши "Минай".
- "Динамо" зазнало першої поразки в поточному чемпіонаті і перше в УПЛ за 363 дні - кияни програли "Ворсклі".
- "Дніпро-1" здобув мінімальну перемогу у виїзному матчі проти "Інгульця".
- "Зоря" здобула розгромну перемогу над "Вересом", хет-триком відзначився Шахаб.
- "Шахтар" у гостях виявився сильнішим за "Колоса". "Гірники" вийшли на перше місце в турнірній таблиці.