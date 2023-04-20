У суперниках "синьо-жовтих" буде команда з п’ятого кошика.

Збірна України з футболу 19 червня проведе матч відбору на Чемпіонат Європи-2024 проти національної команди Мальти.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, цей поєдинок відбудеться у Словаччині у місті Трнава на стадіоні Антона Малатинського.

Зустріч відбудеться в рамках четвертого туру кваліфікації на наступну континентальну першість. Для "синьо-жовтих" матч стане першим "домашнім". Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна проводить номінально домашні поєдинки на нейтральному полі закордоном.

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Збірна Україна пропускала перший тур відбору, а в другому програла Англії у Лондоні з рахунком 0:2. У третьому раунді "синьо-жовті" будуть протистояти Північній Македонії на виїзді.

Наразі українська команда розмістилася на четвертій позиції групи С. Мальта іде на п’ятому місці – у неї дві поразки у двох матчах.

Матч між Україною і Мальтою у Трнаві стане першим між командами на офіційному рівні. До цього вони лише зустрічалися у товариському матчі. У червні 2017-го року "синьо-жовті" проводили номінально домашній поєдинок теж закордоном – в австрійському Граці. Тоді ще підопічні Андрія Шевченка поступилися мальтійцям з рахунком 0:1.

Чемпіонат Європи-2024: що відомо

Загалом у групі С відбору на ЧЄ-2024 представлені п’ять команд. Суперниками України є Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Усі матчі групового етапу кваліфікації повинні завершитися до кінця листопада 2023-го року. Перші дві команди квінтету вийдуть напряму на Євро-2024.

Наступна континентальна першість відбудеться у Німеччині. Вона запланована на червень-липень 2024-го року.

Чинним переможцем Євро є суперник збірної України у групі - збірна Італії. Окрім цього з "синьо-жовтими" у квінтеті змагається ще й чинний срібний призер ЧЄ – збірна Англії.

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