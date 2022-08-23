"Зоря" може понести покарання за недопуск офіційного транслятора на матч 1-го туру УПЛ.

В УПЛ відреагували на ситуацію з приводу трансляції матчу першого туру чемпіонату України з футболу "Зоря" – "Ворскла" на "2+2" і Football Hub, а не на Setanta.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті УПЛ.

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч.

У зв'язку з недопущенням "Зорею" знімальної групи на позиції для зйомки матчу "Зоря" – "Ворскла" пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була змушена покинути стадіон "Авангард", на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів і документів дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартував матчем "Шахтар"- "Металіст-1925". Гра завершилася внічию.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо

У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не приймають чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

З Першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

Всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу будуть проходити без глядачів.

Вас також можуть зацікавити новини: