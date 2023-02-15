Данило Колесник пояснив, чому побив гравця російського "Шинніка" в Туреччині.

Напередодні в турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка між футболістами українського "Миная" і російського "Шинніка".

Гравець"Миная" Данило Колесник, який був одним з учасників бійки, розповів подробиці інциденту.

За словами українського футболіста, бійка почалася після того, як він став на захист прибиральниці готелю, до якої чіплявся підпилий російський футболіст.

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"Двоє, так скажемо, х******в, по-іншому назвати не можна, зайшли в жіночий туалет. Один був гравець, а інший - не знаю, тренер або помічник тренера. Ми побачили це, я пішов за ним туди. Заходжу, а там знаходилася працівниця готелю.

Вона вважала, що це гравець нашої команди. Попросила його відвести, після чого я відповів, що це не наш футболіст. Ми вийшли, а він каже: "Іди прибери там, я наригав". Вона починає англійською пояснювати, а він їй: "Я тебе не розумію, скажи нормальною мовою, російською". Це мене дуже "схарило". Покликав його: "Пішли, я тобі роз'ясню на твоїй мові".

Так вийшло, що пару ударників він отримав. Розвернувся і втік. Після чого спустилося 5-6 чоловік їх команди, почалися ось ці качєлі. Охорона готелю стримувала, набігло багато сек'юріті. Забрали цього хлопця.

Вони сіли в ліфт і говорили до нас: "Все, хлопці, йдіть н***й, ми відпочиваємо, ви відпочиваєте". А цей п'яний почав нецензурні слова говорити. Ліфт закрився, наша команда спустилася, і ми побігли сходами на третій поверх. Там вже пів команди їх, наші прибігли. І почалося.

Пацани з "Миная" відразу всі були в коридорі. Були налаштовані, щоб провчити цих галімих у****в. Просто накипіло. Дивлячись на новини, як там наші захисники страждають... Вважаю, що кожна людина з російським паспортом має страждати. Тому ні в кого не було роздумів залагодити конфлікт, згладити якось.

Цим нелюдям не місце в світі. Футболісти, не футболісти - вони не повинні виїжджати за межі своєї під***ці. Нехай там сидять", - сказав Колесник в ефірі програми "ПРОФУТБОЛ Digital".

Також про бійку з російськими футболістами в Туреччині висловився ще один учасник конфлікту - захисник "Миная" Дмитро Немчанінов.

Він зазначив, що український клуб перед заселенням в готель поставив організаторам умову, щоб в готелі не було жодної російської команди.

"Сказали, що будемо п*****и, та й все. Що робити? Життя таке зараз.

Однією з головних умов нашої команди було те, щоб в готелях, де ми будемо жити, не було жодної російської команди, тому що 100% буде конфлікт.

Організатори цього не догледіли. Вважаю, що це велика проблема.

Зав'язалася бійка, вона відбувалася в рівних складах, стінка на стінку в коридорі. Не було 1 на 10 чи інакше.

Те, що вони пишуть - повна маячня. Ніхто нікого не змушував співати український гімн. Як ти можеш змусити дебіла співати наш гімн, якщо він навіть слів не знає? Це неможливо. Те, що когось там били в ліфті - теж не було.

З нашої команди однозначно ніхто не постраждав", - розповів Немчанінов в коментарі "Футбол 2.0".

За інформацією російських ЗМІ, в результаті бійки постраждали чотири футболісти "Шинніка", у двох з них підозри на перелом ребра і пальця.

Нагадаємо, "Минай" завершив осінню частину сезону на 13-му місці, набравши 14 очок. У першому матчі після паузи закарпатський клуб 28 лютого зіграє з "Шахтарем" перенесений матч 9-го туру УПЛ.

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