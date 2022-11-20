Пізніше футболіст заявив, що пістолет був іграшковим і він невдало пожартував.

В чемпіонаті Угорщини з футболу трапився курйозний епізод, який в підсумку коштував кар'єри одному з місцевих футболістів.

Під час поєдинку третього за силою дивізіону угорського чемпіонату футболіст Крістіан Тот вирішив пожартувати над боковим арбітром, взяв іграшковий пістолет у сина одного з гравців і прицілився в суддю.

Під час матчу на цей епізод ніхто не звернув увагу, а весь галас піднявся після.

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У соцмережах з'явилася фотографія, на якій якийсь чоловік наставив пістолет на суддю, перебуваючи за його спиною поруч з лавкою запасних.

У підсумку лайнсмен звернувся до суддівського корпусу, який поінформував про епізод Федерацію футболу Угорщини.

У підсумку, дисциплінарний комітет прийняв рішення довічно відсторонити гравця від футболу.

Після вердикту дисциплінарного комітету Крістіан Тот заявив, що просто хотів пожартувати і не подумав про наслідки своєї витівки.

"Мої дії були явно жартом, у мене не було наміру заподіяти комусь шкоду! Пістолет належав синові одного з гравців, це просто іграшковий пластиковий пістолет, нічого особливого.

Мені відразу не спало на думку, які можуть бути наслідки від безрозсудної пустощі, про яку я тут же пошкодував. Мені дуже шкода, було вкрай нерозумно створювати проблеми іншим, собі і спорту", - наводить слова Тота газета Kisalföld.

Додамо, що відсторонення від футболу стало не єдиним покаранням для Тота. Проти футболіста також було порушено кримінальну справу.

Раніше УНІАН повідомляв, що зірковий нападник "Барселони" Роберт Левандовскі показав непристойний жест арбітру під час матчу чемпіонату Іспанії. За свій вчинок польський форвард отримав три матчі дискваліфікації.

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