Збірна Італії може вчетверте в історії вийти до фіналу чемпіонату Європи.

6 липня збірна Італії зіграє поєдинок 1/2 фіналу Євро-2020 проти збірної Іспанії. "Скуадра Адзурра" та "Фурія Роха" будуть з'ясовувати хто сильніший на "Вемблі" в Лондоні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія.

Італія - Іспанія: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна Італії

"Скуадра Адзурра" ще ніколи не була такою стильною як зараз. Наставник італійців Роберто Манчіні зламав канонічні уявлення про те, що Італія грає у захисний футбол й почав робити акцент на високий пресинг та володіння м'ячем. Традиції катеначо (оборонний стиль гри), які вже укорінилися та асоціюються з Італією, до цієї команди 2021 року не мають жодного відношення.

Італія більш ніж впевнено виграла свою групу з максимально можливими 9 очками, а потім розібралася в плей-оф послідовно з Австрією та Бельгією. Можливо, питання можуть виникнути, чому колектив з Апеннінського пів острову не зміг здолати австрійців в основний час. Але це була перевірка на міцність гідним суперником й до того ж навіть у тому матчі італійці контролювали хід гри.

Марко Вератті та Жоржиньо - чудові хавбеки, які блискуче розпоряджаються м'ячем та дають креатив у центрі поля. Допомагає їм Ніколло Барелла, котрий дає біговий обсяг роботи й виглядає неймовірно витривалим. Саме центр поля Італії - їхня ключова сила. Федеріко К'єза, Лоренцо Інсіньє та Федеріко Берарді - розкішні вінгери, котрі однаково сильні як у пресингу, так і в пошуку вдалих рішень. Вони не соромляться йти у дриблінг та брати на себе ініціативу.

Італія виглядає як одна єдина цілісна команда, яка об'єднана однією метою. І навіть травма провідного латераля Леонардо Спінаццоли не злякає "Скуадру Адзурру". Символічно, що тренер Іспанії Луїс Енріке перед поєдинком зазначив, що Італія тепер набагато більше схожа на іспанську збірну, ніж будь-коли.

Італія перейняла комбінаційний, яскравий стиль іспанців та інтерпретувала його навіть краще, ніж сама "Фурія Роха". Афішу матчу можна побачити як чудова копія проти непереконливого оригіналу.

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Збірна Іспанії

"Фурія Роха" - чудова команда. Вони сильно атакують, вміють контролювати перебіг гри, але є один недолік: захищатися їм складно. Сценарій гри, де потрібно багато оборонятися їм терпіти важко.

Команда Енріке вразлива, коли треба грати без м'яча. І якщо проти Швеції та Польщі можна домінувати в усіх аспектах (а не перемогти лише через прикру реалізацію), то проти норовливої Хорватії в матчі 1/8 фіналу оголилися недоліки іспанців. Тоді за 10 хвилин вони притиснулися до власних воріт й пропустили двічі. Іспанцям схоже не вистачає стабільності. Дві нічиї на груповому етапі могли здатися випадковістю, але потім іспанці двічі розписали мирову в основний час у матчах плей-оф.

Іспанія звісно зможе нав'язати боротьбу Італії, але структурно вона поступається "Скуадрі Адзуррі".

Історія протистоянь

Варто зазначити, що на Євро-2008 у чвертьфіналі Італія поступилася Іспанії у серії пенальті, а у київському фіналі Євро-2012 "Фурія Роха" знищила італійців з рахунком 4:0. На Євро-2016 Італія святкувала перемогу над іспанцями на стадії 1/8 фіналу з рахунком 2:0.

Хто не зіграє?

Іспанія не зможе в цій грі розраховувати на форварда Пабло Сарабію. А в Італії зазнав травми Спінаццола, котрий порвав ахіллове сухожилля та вибув на півроку. Ця втрата є дуже серйозною для "Скуадри Адзурри".

Орієнтовні склади

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратті, К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Іспанія: Сімон, Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Коке, Бускетс, Педрі, Торрес Ферран, Мората, Ольмо

Слова перед матчем

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке:

"Італія дуже схожа на Іспанію. Вона вже не любить, як раніше, грати від оборони й дивитися, що вийде. У неї є прекрасні гравці, націлені на володіння м'ячем. Бій за володіння м'ячем буде головним у цьому матчі".

"Не думаю, що обидві команди зможуть домінувати одночасно, так що буде цікаво подивитися, хто вийде вперед в цьому аспекті. Ну й Італія - справжня команда, яка й атакує, і захищається як єдине ціле, як і ми. Також вона високо пресингує - таке складно було уявити раніше. У обох команд будуть шанси".

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні:

"Це буде важка гра. Збірна Іспанії відрізняється від Бельгії, але ми все одно зіткнемося з безліччю труднощів. Ми відчували складнощі в матчі з Австрією через їх агресивність і через те, що це була перша гра в плей-оф. В останні кілька років Іспанія була видатною командою, у них багато молоді й відмінний тренер".

Арбітр

Судити дуель двох топ-команд буде німецький рефері Фелікс Брих.

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Автор: Артем Будрін