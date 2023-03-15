За даними ЗМІ, від кандидатури України відмовилися через корупційні скандали в керівництві Української асоціації футболу.

Україну виключили зі спільної з Португалією та Іспанією заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Нашу країну замінить Марокко.

"Підтвердження, що Марокко об’єднується з Іспанією та Португалією, щоб подати заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Це свідчить про те, що Україна більше не є її частиною", – повідомив спортивний журналіст Роб Гарріс у Twitter.

Водночас видання Morocco World News повідомляє, що король Марокко Мохаммед VI вже офіційно оголосив про подачу спільної заявки на проведення мундіалю разом із Іспанією та Португалією.

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"Королівство Марокко ухвалило рішення разом з Іспанією та Португалією подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року", – заявив він.

Наміри провести ЧС-2030 також підтвердив Міністр спорту Марокко Шакіб Бенмусса на спільній зустрічі з членами Африканської федерації футболу. У матеріалі зазначається, що ця спроба провести мундіаль буде вже шостої для країни.

За даними ЗМІ, від кандидатури України відмовилися через корупційні скандали в керівництві Української асоціації футболу. Водночас у самій УАФ поки не надавали коментарів щодо цієї інформації та не підтвердили виключення України зі спільної заявки на проведення чемпіонату.

За право провести мундіаль змагатимуться ще дві групи країн, які також подали спільні заявки. Це Саудівська Аравія, Єгипет, Греція, а також Уругвай, Аргентина, Чилі і Парагвай.

Чемпіонат світу 2030: участь України

У жовтні 2022 року стало відомо, що Україна приєднається до Іспанії та Поргугалії у спільній заявці на проведення ЧС-2030. Головними конкурентами називали Саудівську Аравію, Єгипет та Грецію, які також готувалися подати спільну заявку.

Про те, що участь України у проведенні Чемпіонату світу з футболу 2030 року може опинитися під загрозою, повідомлялося ще декілька днів тому. Однією з причин називали невизначеність у керівник колах Української асоціації футболу та відкриту проти очільника УАФ Андрія Павелка кримінальну справу.

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