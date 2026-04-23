Трамп звернувся до ФІФА, щоб вона замінила збірну Ірану на Італію на ЧС-2026

Водночас сам Іран повідомляє про свою готовність до турніру.

Представник президента США Дональда Трампа звернувся до ФІФА з проханням замінити збірну Ірану з футболу на національну команду Італії на майбутньому чемпіонаті світу. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що цей план є спробою Трампа відновити звʼязки з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні після їхньої сварки на тлі скандалу між президентом США та Папою Римським.

"Я підтверджую, що пропонував Трампу та Інфантіно (президент ФІФА, – УНІАН) замінити Іран на Чемпіонаті світу. Я уродженець Італії, і це було б мрією – побачити "адзуррі" на турнірі, який приймають США. Маючи чотири титули, вони мають всі підстави виправдати включення до складу", – заявив спеціальний посланець США Паоло Дзамполлі.

Зазначимо, що Італія втратила шанс на участь на Чемпіонаті світу 2026 після неочікуваної поразки від Боснії та Герцеговини з рахунком 4:1 у серії пенальті у фіналі кваліфікаційного плей-оф.

Натомість Іран отримав офіційне право на участь у цьому турнірі через азійську кваліфікацію. Тегеран не знімав свою заявку на участь, попри те, що одна з країн-господарок турніру – це США. Натомість в Ірані заявили, що вони готові поїхати на ЧС, якщо їхнім спортсменам буде гарантована безпека.

Нагадаємо, збірна України не виконала свою задачу з виходу на Чемпіонат світу. На тлі цього посаду головного тренера національної команди покинув Сергій Ребров. Водночас він продовжить роботу в структурі УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Вас також можуть зацікавити новини: