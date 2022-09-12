Матч "Ювентуса" і "Салернітани" в 6-му турі Серії А закінчився скандалом.

У неділю, 11 вересня, відбувся поєдинок 6-го туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" на стадіоні приймав "Салернітану".

Гості забили вже на 18-й хвилині зустрічі - відзначився Антоніо Кандрева після передачі Паскуале Мадзоккі. У самому кінці першого тайму, вже в доданий арбітром час, нападник Кшиштоф Пьонтек реалізував 11-метровий удар і зміцнив перевагу своєї команди.

На 51-й хвилині зустрічі захисник господарів Бремер зумів скоротити відставання своєї команди в рахунку після передачі Філіпа Костича. У компенсований арбітром час, на 90+3-й хвилині, Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок.

Кінцівка матчу і зовсім вийшла вогненною. У компенсований час форвард туринського клубу Аркадіуш Мілік відправив третій м'яч у ворота "Салернітани", однак після перегляду VAR судді скасували гол. Поляку, який на емоціях зняв футболку, маючи жовту картку, отримав другу, що призвело до його видалення.

Крім того, арбітр також видалив Хуана Куадрадо і головного тренера господарів Массіміліано Аллегрі за неспортивну поведінку. Також був видалений гравець "Салернітани" Федеріко Фасіо.

"Ювентус" - "Салернітана" - 2:2

Голи: Бремер, 51, Бонуччі, 90+3 - Кандрева, 18, Пьонтек, 45+4 (пен)

"Ювентус": Перін, Куадрадо, Бремер, Бонуччі, Де Шильо (Сандро, 64), Маккенні (Суле, 84), Паредес, Міретті (Фаджолі, 64), Костич (Даніло, 79), Кін (Мілік, 46), Влахович

"Салернітана": Сепе, Бронн, Фасіо, Данилюк, Кандрева, Кулібалі, Маджоре (Кастанос, 81), Вільєна (Самбія, 90+10), Мадзоккі, Пьонтек (Ботхейм, 61, Дьомбер, 90+10), Діа (Бонаццолі, 81)

Попередження: Паредес, 27, Кін, 32, Бремер, 45+4, Мілік, 84 - Маджоре, 38, Фасіо, 53, Пьонтек, 55, Сепе, 72

Видалення: Мілік, 90+5 (друга жовта), Куадрадо, 90+9 (пряма червона) - Фасіо, 90+9 (пряма червона)

Огляд матчу:

Журналісти Sky Sport Italia після матчу провели аналіз, який свідчить про те, що гол Мілік був скасований несправедливо. Вся справа в тому, що VAR, який зафіксував офсайд у Леонардо Бонуччі. Італієць не торкнувся м'яча, але тягнувся за ним після удару поляка, а бригада арбітрів прийняла рішення про скасування гола.

Sky Sport Italia опублікували відео, на якому видно, що Бонуччі не був в офсайді, адже Кандрева був ближче до лінії воріт на 48 сантиметрів.

За інформацією Football Italia, Серія А відповіла на це розслідування. В організації стверджують, що позиція Кандреви на полі була прийнята до уваги. Крім того, в лізі заявили, що VAR має спеціальний алгоритм, якого немає у Sky Sport Italia і дозволяє більш точно розраховувати позицію кожного гравця на полі з урахуванням позиції камер.

Після цієї зустрічі "Ювентус" набрав 10 очок і піднявся на 7-й рядок чемпіонату. "Салернітана" з 7 очками опиняється на 10-му місці турнірної таблиці.

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