"Інгулець" врятувався від поразки.

У завершальному матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги "Чорноморець" приймав "Інгулець". Одеський клуб втратив перемогу наприкінці гри.

В першому таймі відзначився 23-річний Євген Смирний, який грав за київське "Динамо" і є вихованцем столичної команди. Його гол міг би принести другу перемогу "Чорноморцю" в поточному сезоні УПЛ, але за 5 хвилин до фінального свистка "Інгулець" заробив право на пенальті, яке реалізував наддосвідчений хорват Младен Бартуловіч.

В підсумку на табло нічия - 1:1.

"Інгулець" посідає 12-е місце в турнірній таблиці - у них 8 очок. "Чорноморець" має на два бали менше і розташувався на 14-й позиції.

"Чорноморець" - "Інгулець" - 1:1

Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (з пенальті)

"Чорноморець": Кучерук, Путря, Кадірі (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух, Михайленко, С. Кравченко (Ісаєнко, 77), Цитаїшвілі, Смирний (Тлумак, 59), Авагімян (Брагару, 78), Ванат (Бугай, 70)

"Інгулець": Гальчук, Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко (Мельничук, 14), Запорожець, Коваленко (Плохотнюк, 58), Полегенько, Козак (Бартуловіч, 81), Шарай, Сітало (Стівен Майкл, 81)

Відео огляд матчу.

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Автор: Артем Будрін