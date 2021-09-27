У завершальному матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги "Чорноморець" приймав "Інгулець". Одеський клуб втратив перемогу наприкінці гри.
В першому таймі відзначився 23-річний Євген Смирний, який грав за київське "Динамо" і є вихованцем столичної команди. Його гол міг би принести другу перемогу "Чорноморцю" в поточному сезоні УПЛ, але за 5 хвилин до фінального свистка "Інгулець" заробив право на пенальті, яке реалізував наддосвідчений хорват Младен Бартуловіч.
В підсумку на табло нічия - 1:1.
"Інгулець" посідає 12-е місце в турнірній таблиці - у них 8 очок. "Чорноморець" має на два бали менше і розташувався на 14-й позиції.
"Чорноморець" - "Інгулець" - 1:1
Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (з пенальті)
"Чорноморець": Кучерук, Путря, Кадірі (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух, Михайленко, С. Кравченко (Ісаєнко, 77), Цитаїшвілі, Смирний (Тлумак, 59), Авагімян (Брагару, 78), Ванат (Бугай, 70)
"Інгулець": Гальчук, Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко (Мельничук, 14), Запорожець, Коваленко (Плохотнюк, 58), Полегенько, Козак (Бартуловіч, 81), Шарай, Сітало (Стівен Майкл, 81)
Відео огляд матчу.
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Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
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