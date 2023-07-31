Дмитро Чигринський може повернутися додому.

Донецький "Шахтар" веде перемовини з відомим українським футболістом Дмитром Чигринським.

Як повідомляє "ТаТоТаке", 36-річний захисник дав згоду на перехід у склад "гірників". Тепер керівництво "Шахтаря" намагається домовитися з грецьким "Іонісом", за який виступає Дмитро.

Зазначається, що трансфер Чигринського лобіює директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна. У донецькому клубі в Чигринському бачать тимчасову заміну Валерію Бондарю, котрий через травму пропустить декілька місяців.

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Нагадаємо, що 31 липня "Шахтар" оголосив про трансфер захисника збірної Ізраїлю Става Лемкіна. В цей же день до "гірників" офіційно приєднався бразильський вінгер Егіналдо.

Дмитро Чигринський: кар'єра

Чигринський виступав за "Шахтар" з 2002 по 2009 рік. У сезоні 2009/10 Дмитро грав за іспанську "Барселону". Каталонці заплатили за центрдефа 25 мільйонів євро "Шахтарю". З 2010 по 2015 Чигринський знову захищав кольори "Шахтаря".

Захисник провів 29 поєдинків за національну збірну України.

У своїй кар'єрі він також виступав за "Дніпро" та грецькі АЕК й "Іонікос".

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