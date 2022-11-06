Переможний гол норвезький форвард забив на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

У суботу, 5 листопада, відбувся матч 15-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" вдома приймав "Фулхем".

Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

"Городяни" вийшли вперед на 16-й хвилині зустрічі, коли аргентинський форвард Хуліан Альварес реалізував гольовий момент після точної передачі Ілкая Гюндогана.

На 26-й хвилині крайній захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу отримав пряму червону картку за фол "останньої надії", заробивши також пенальті у свої ворота. До "точки" підійшов півзахисник "дачників" Андреас Перейра, який впевнено реалізував 11-метровий удар.

На 90+5-й хвилині Холанд реалізував пенальті і зумів принести своїй команді перемогу.

"Манчестер Сіті" - "Фулхем" - 2:1

Голи: Альварес, 16, Холанд 90+5 - Перейра, 26

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" набрав 32 очки і вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, зсунувши на другу позицію "Арсенал" (31) Олександра Зінченка, який 6 листопада проведе свій матч туру проти "Челсі". "Фулхем" з 19 балами знаходиться на восьмій позиції.

У наступному турі "городяни" 12 листопада прийматимуть "Брентфорд", а "дачники" наступного дня вдома зіграють проти "Манчестер Юнайтед".

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