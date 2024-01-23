Окупанти влучили по інфраструктурі футбольного клубу "Локомотив".

У вівторок, 23 січня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України.

В наслідок атаки росіяни зруйнували інфраструктуру київського футбольного клубу "Локомотив", який виступає у Другій лізі чемпіонату України.

"Страшний ранок для великої родини "Локо"! Черговий акт тероризму від нікчемних мразот, які не мають ніяких цінностей.

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В результаті ранкової ракетної атаки на Україну, рашисти пошкодили наш рідний "Локомотив". Клуб, де щодня тренуються сотні дітей з усіх куточків України. Місце, де, незважаючи ні на що, з першого дня війни згуртувалися всі, приймали дітей з окупованих територій, вкладали сили, бажання, наснагу. З перших днів війни об'єднувалися, збирали допомогу і разом боролися за перемогу!

Найперший футбольний клуб столиці з видатною історією, чесними здобутками та перемогами, який святкуватиме влітку своє 105-річчя! Сьогодні ти міцно вистояв, вистоїш і далі! Ми всі об'єднані рідними квітами.

Тренувальний процес тимчасово призупинено, але цей "Локомотив" не зупинить ніяка кацапська нечисть!", - йдеться в заяві "Локомотива".

Додамо, що за поточними даними в Києві в результаті російської ракетної атаки постраждали 20 осіб. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

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