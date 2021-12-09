Вболівальники розчаровані поразкою "Динамо" в заключному матчі Ліги чемпіонів.

У середу, 8 грудня, київське "Динамо" зіграло свій останній матч у єврокубковому сезоні 2021/2022. Підопічні Мірчі Луческу в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в гостях програли португальській "Бенфіці" з рахунком 2:0.

Футболістам київського гранда так і не вдалося здобути жодної перемоги на стадії групового етапу ЛЧ, програвши 5 з 6 матчів. Безумовно, такий результат не залишив задоволеними вболівальників "Динамо", які висловили своє невдоволення результатами своєї команди в соціальних мережах.

Серг Харков: Це наш рівень на сьогодні. Коли не забивати в порожні і давати на порожні супернику. Знову можна констатувати, що в "Динамо" зараз два гравці рівня ЛЧ Шапаренко і Забарний. Є ще група гравців близьких. Але прогрес за два роки в якості гри відчутний. Пробуємо грати першим номером навіть з грандами. Поки фрагментарно. Але після "Яблонців" та інших незрозумілих команд зараз рівень відчувається. Працювати, працювати і ще раз працювати. Спати з м'ячем, а не з шмарами, тоді і буде результат.

Осип Бандура: Гра непогана, результат негативний. Одні використовують свої шанси, інші витрачають, одні припускаються помилок і їх суперник використовує, Інші того не роблять. Це все говорить про майстерність гравців, командній грі, яка і принесла "Бенфіці" заслужену перемогу.

Viktor Shuper: Другий тайм в принципі нормальний, але не знають що з м'ячем робити. Треба далі шукати хорошого нападника, ну або нормально награвати тих, хто є. Може у кого вийде нормально. Але на Супрягу вже давно ніяких надій його треба продавати десь і вже давно.

Ярослав Сухан: За вчорашню поразку, в першу чергу, потрібно подякувати інваліду-Циганкову, забивай на перших хвилинах гол, у порожні ворота і хід гри можна було кардинально змінити!!!

Читайте такожВперше за 17 років: Барселона розгромно програла Баварії та опустилася до Ліги ЄвропиСлава вічно перспективному Циганкову. Ціна і рівень Циганкова становить не більше 275$ + два мішки картоплі і в "Минай" до Селезньова.

За виступи в ЛЧ, половині інвалідів, які вважають себе футбольними майстрами, до весни взагалі не платити з/п.

Василь Гуленко: Циганкову потрібно сходити до церкви. Це йому допоможе.

Маруф Махмудов: Спасибі велике, улюблений клуб. Ми, вболівальники, "дійсно" заслужили всього 1 м'яч у цьому євросезоні.

Петро Сенько: З чорної форми "Динамо" "Шериф" не вийшов! Чергова ганьба столичної команди! Забивати голи можна тільки в швидких комбінаціях, а гравці якісь загальмовані. Один живий і не спірний гравець - це Тимчик. А Циганков давно вже не може потрапити у ворота. Перехвалити. Команда молода, а швидкість ігрова, як у команді ветеранів. Ганьба!

Ігор Покровщук: Гра не погана почали сміливіше грати це вже радує.

Liv Eve: П******и, столицю України зганьбили, каліки. Краще б "Лівий берег" виступав у Лізі чемпіонів, ніж ці трупи.

Dmytro Bohdan: Це ваш максимум. 5 вражений і один забитий гол. Жесть просто! Грайте з "Інгульцями" і " Мінаями". Там у вас хоч щось виходить.

Ivan Zakharchenko: Вітаємо Луческу з новим клубним антирекордом.

Читайте також Ліга чемпіонів: визначилися 15 учасників 1/8 фіналу Бенфіка - Динамо: підсумки матчу

"Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Динамо" в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота "Баварії".

"Бенфіка" вийшла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася в Лігу Європи.

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Володимир Медяник