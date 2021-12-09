У середу, 8 грудня, київське "Динамо" зіграло свій останній матч у єврокубковому сезоні 2021/2022. Підопічні Мірчі Луческу в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в гостях програли португальській "Бенфіці" з рахунком 2:0.
Футболістам київського гранда так і не вдалося здобути жодної перемоги на стадії групового етапу ЛЧ, програвши 5 з 6 матчів. Безумовно, такий результат не залишив задоволеними вболівальників "Динамо", які висловили своє невдоволення результатами своєї команди в соціальних мережах.
Серг Харков: Це наш рівень на сьогодні. Коли не забивати в порожні і давати на порожні супернику. Знову можна констатувати, що в "Динамо" зараз два гравці рівня ЛЧ Шапаренко і Забарний. Є ще група гравців близьких. Але прогрес за два роки в якості гри відчутний. Пробуємо грати першим номером навіть з грандами. Поки фрагментарно. Але після "Яблонців" та інших незрозумілих команд зараз рівень відчувається. Працювати, працювати і ще раз працювати. Спати з м'ячем, а не з шмарами, тоді і буде результат.
Осип Бандура: Гра непогана, результат негативний. Одні використовують свої шанси, інші витрачають, одні припускаються помилок і їх суперник використовує, Інші того не роблять. Це все говорить про майстерність гравців, командній грі, яка і принесла "Бенфіці" заслужену перемогу.
Viktor Shuper: Другий тайм в принципі нормальний, але не знають що з м'ячем робити. Треба далі шукати хорошого нападника, ну або нормально награвати тих, хто є. Може у кого вийде нормально. Але на Супрягу вже давно ніяких надій його треба продавати десь і вже давно.
Ярослав Сухан: За вчорашню поразку, в першу чергу, потрібно подякувати інваліду-Циганкову, забивай на перших хвилинах гол, у порожні ворота і хід гри можна було кардинально змінити!!!
Читайте такожВперше за 17 років: Барселона розгромно програла Баварії та опустилася до Ліги ЄвропиСлава вічно перспективному Циганкову. Ціна і рівень Циганкова становить не більше 275$ + два мішки картоплі і в "Минай" до Селезньова.
За виступи в ЛЧ, половині інвалідів, які вважають себе футбольними майстрами, до весни взагалі не платити з/п.
Василь Гуленко: Циганкову потрібно сходити до церкви. Це йому допоможе.
Маруф Махмудов: Спасибі велике, улюблений клуб. Ми, вболівальники, "дійсно" заслужили всього 1 м'яч у цьому євросезоні.
Петро Сенько: З чорної форми "Динамо" "Шериф" не вийшов! Чергова ганьба столичної команди! Забивати голи можна тільки в швидких комбінаціях, а гравці якісь загальмовані. Один живий і не спірний гравець - це Тимчик. А Циганков давно вже не може потрапити у ворота. Перехвалити. Команда молода, а швидкість ігрова, як у команді ветеранів. Ганьба!
Ігор Покровщук: Гра не погана почали сміливіше грати це вже радує.
Liv Eve: П******и, столицю України зганьбили, каліки. Краще б "Лівий берег" виступав у Лізі чемпіонів, ніж ці трупи.
Dmytro Bohdan: Це ваш максимум. 5 вражений і один забитий гол. Жесть просто! Грайте з "Інгульцями" і " Мінаями". Там у вас хоч щось виходить.
Ivan Zakharchenko: Вітаємо Луческу з новим клубним антирекордом.
Читайте такожЛіга чемпіонів: визначилися 15 учасників 1/8 фіналуБенфіка - Динамо: підсумки матчу
- "Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).
- Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- "Динамо" в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота "Баварії".
- "Бенфіка" вийшла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася в Лігу Європи.
- Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.