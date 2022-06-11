Цього разу підопічні Дідьє Дешама не змогли обіграти Австрію.

В третьому турі елітного дивізіону Ліги націй УЄФА збірна Франції завітала в гості до Австрії.

Господарі поля, яких нещодавно очолив Ральф Рангнік, відкрили рахунок на 37-й хвилині. До перемоги вони не дотерпіли зовсім трохи - Кіліан Мбаппе врятував французів, забивши на 83-й хвилині.

Таким чином, у поточному розіграші Ліги націй Франція стартувала з поразки та двох нічиїх. Перед цим чинні чемпіони світу зіграли внічию з Хорватією (1:1) та поступилися Данії (1:2).

Австрія - Франція - 1:1

Голи: Вайман, 37 - Мбаппе, 83

Австрія: Пенц – Лайнер (Лазаро, 54), Траунер, Алаба (Дансо, 69), Вобер – Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забітцер – Вайман (Грегоріч, 64), Арнаутович (Онісіво, 64)

Франція: Льоріс – Павар, Саліба, Конате, Тео Ернандес – Чуамені (Гендузі, 63), Камара – Діабі, Грізманн (Мбаппе, 63), Коман (Нкунку, 79) – Бензема

В турнірній таблиці положення наступне після 3-х турів:

1. Данія - 6 очок

2. Австрія - 4 очки

3. Хорватія - 4 очки

4. Франція - 2 очки

Відео огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України проведе свою гру Ліги націй 11 червня проти Вірменії.

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