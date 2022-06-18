Георгій Цитаїшвілі вважає, що Росію чекає доля СРСР.

Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі розповів про своє ставлення до РФ.

21-річний вінгер дав інтерв'ю для SportArena.

- Там люди, в яких немає власної думки. Це люди, які заради грошей та свого блага закриють рота і дивитимуться, як помирають діти. Це люди, які не хочуть розвиватися та жити нормальним життям.

У росії після цього ніколи і не буде нормального життя. Весь світ ненавидітиме цю країну і цих людей. Ця країна закриється, ніби збудує стіну навколо себе і житиме там. Це буде інший світ.

- СРСР?

- Так. Вони готові терпіти, щоб їх не посадили на 10 діб у мавп'ятник. Вони бояться сісти у в'язницю, але хочуть жити у країні, де нічого не буде.

- Для тебе рф припинила існування?

- Так. Я й раніше знав, що відбувалося в Грузії... Може там є кілька нормальних людей, 1%, але я їх не помічав.

- Як щодо трансферних пропозицій з росії?

- Я їх навіть не розгляну, - сказав Цитаїшвілі.

Нагадаємо, що першу половину минулого сезону Георгій провів в оренді за одеський "Чорноморець". За 15 матчів він зміг забити лише один м'яч. Взимку 2022 року "Динамо" віддало Цитаїшвілі в оренду в краківську "Віслу".

Цитаїшвілі дебютував за "Динамо" навесні 2018 року, вийшовши на заміну у фіналі Кубка України проти "Шахтаря". Загалом він провів за киян 19 матчів в УПЛ та голами не відзначався.

У 2019 році Георгій став чемпіоном світу на молодіжному ЧС в складі збірної України U-20. На дорослому рівні він прийняв рішення виступати за збірну Грузії та зіграв за їхню національну команду вже 5 матчів.

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