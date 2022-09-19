Юхим Конопля побачив триколор на посольстві РФ у Німеччині.

Гравець донецького "Шахтаря" і збірної України Юхим Конопля емоційно відреагував на прапор Росії, який він побачив у Берліні.

"Іду я по Берліну і бачу отаку ху*ню. Це що таке?", – бурхливо прокоментував побачене Конопля у своєму Instagram.

Зауважимо, що це будівля посольства країни-агресора.

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Додамо, що 23-річний Конопля має три поєдинки у футболці національної збірної України. У 2019 році Юхим став чемпіоном світу на молодіжному ЧС в складі збірної України U-20. Його тоді визнали одним з найкращих футболістів турніру.

19 вересня з'явилася інформація, що російський футбольний союз адресував лист до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Раніше партнер Коноплі по "Шахтарю" Михайло Мудрик повідомив, що його перехід на українську мову - це принципова позиція.

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