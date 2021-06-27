Збірна Бельгії крокує до чвертьфіналу.

Збірна Бельгії стала черговим чвертьфіналістом Євро-2020, обігравши в 1/8 фіналу команду Португалії. Матч пройшов в Севільї.

В першому таймі обидва суперники грали обережно. Втім, ефективнішими виявилися бельгійці. Вони змогли забити гол у роздягальню. Тома Меньє відкотив пас на Торгана Азара, а тому вдалося забити шикарний гол у дальній кут воріт. Зауважимо, що брат Торгана, Еден Азар, був капітаном та провів чудову гру.

На початку другої половини зустрічі лідер Бельгії Кевін де Брюйне зазнав травми та не зміг продовжити матч. Португалії треба віддати належне, адже у другому таймі вони послідовно тиснули на суперника і створювали хороші гольові нагоди, зокрема на 82-й хвилині влучили у стійку воріт. Втім, навіть без де Брюйне Бельгія утримала перевагу і святкувала тріумф. Чинні чемпіони Європи Португалія склали повноваження. Кріштіану Роналду і компанія вибувають з турніру.

Бельгія - Португалія - 1:0

Гол: Т.Азар, 42

Бельгія: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Т.Азар, Вітсель, Тілеманс, Меньє, Е.Азар, Лукаку, де Брюйне (Мертенс, 48)

Португалія: Патрісіу, Геррейру, Пепе, Р. Діаш, Далот, Саншеш, Пальїнья, Моутінью (Жоау Феліш, 55), Жота (А.Сілва, 70), Роналду, Б. Сілва (Бруну Фернандеш, 55)

Відео огляд першого тайму.

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Автор: Артем Будрін