Один з лідерів Першої ліги "Кривбас" запросив до структури клубу колишнього футболіста "Валенсії" і "Сарагоси" Хорхе Лопеса.
Як повідомляє офіційний сайт криворізької команди, іспанець обійме посаду координатора клубної академії.
"Мої цілі в клубі - готувати футболістів для першої команди "Кривбасу". Для цього необхідно чітко побудувати всю вертикаль: від наймолодших гравців. Будемо працювати для того, щоб якомога більше вихованців академії поповнили ряди головної команди клубу. Щоб футболісти були конкурентоспроможні на футбольному полі", - наводить слова Лопеса сайт "Кривбасу".
Читайте такожТренер жіночої збірної України з футболу заробляє більше, ніж Петраков-ЗМІВарто відзначити, що Хорхе Лопес є досить успішним у минулому футболістом. Іспанець грав у таких іменитих іспанських командах, як "Вільярреал", "Валенсія", "Мальорка", "Сарагоса" та інших. У складі "кажанів" Лопес ставав чемпіоном Іспанії і вигравав Кубок УЄФА.
Професійну кар'єру футболіста Хорхе Лопес завершив у 2014 році. Останнім його клубом був "Кадіс". Після завершення кар'єри працював у "Сарагосі" та "Валенсії".
"Кривбас": результати в сезоні
- "Кривбас" пішов на зимову паузу другим у таблиці Першої ліги. Підопічні Бабича відстають від "Металіста" на 11 очок і випереджають найближчих переслідувачів на 9.
- У Кубку України "Кривбас" сенсаційно вилетів у другому попередньому раунді, програвши в гостях "Миколаєву" з Другої ліги в серії пенальті.
- Головним тренером "Кривбасу" є досвідчений український фахівець Олександр Бабич.