Колишній гравець "Валенсії" працюватиме в "Кривбасі".

Один з лідерів Першої ліги "Кривбас" запросив до структури клубу колишнього футболіста "Валенсії" і "Сарагоси" Хорхе Лопеса.

Як повідомляє офіційний сайт криворізької команди, іспанець обійме посаду координатора клубної академії.

"Мої цілі в клубі - готувати футболістів для першої команди "Кривбасу". Для цього необхідно чітко побудувати всю вертикаль: від наймолодших гравців. Будемо працювати для того, щоб якомога більше вихованців академії поповнили ряди головної команди клубу. Щоб футболісти були конкурентоспроможні на футбольному полі", - наводить слова Лопеса сайт "Кривбасу".

Читайте такожТренер жіночої збірної України з футболу заробляє більше, ніж Петраков-ЗМІВарто відзначити, що Хорхе Лопес є досить успішним у минулому футболістом. Іспанець грав у таких іменитих іспанських командах, як "Вільярреал", "Валенсія", "Мальорка", "Сарагоса" та інших. У складі "кажанів" Лопес ставав чемпіоном Іспанії і вигравав Кубок УЄФА.

Професійну кар'єру футболіста Хорхе Лопес завершив у 2014 році. Останнім його клубом був "Кадіс". Після завершення кар'єри працював у "Сарагосі" та "Валенсії".

"Кривбас": результати в сезоні

"Кривбас" пішов на зимову паузу другим у таблиці Першої ліги. Підопічні Бабича відстають від "Металіста" на 11 очок і випереджають найближчих переслідувачів на 9.

У Кубку України "Кривбас" сенсаційно вилетів у другому попередньому раунді, програвши в гостях "Миколаєву" з Другої ліги в серії пенальті.

Головним тренером "Кривбасу" є досвідчений український фахівець Олександр Бабич.

Автор: Володимир Медяник