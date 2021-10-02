Два дні тому Олександр Бабич, коментуючи чутки про призначення тренером ФК "Кривбас" заявляв, що це не відповідає дійсності.

Головним тренером футбольного клубу "Кривбас" призначено колишнього керманича "Маріуполя" Олександра Бабича.

Про це повідомляє прес-служба криворізького клубу.

У тренерський штаб Бабича увійшли тренери Олександр Лавренцов, Володимир Белаков, Артем Філімонов і тренер-аналітик Олександр Малахов.

Утім, деталей контракту та інших подробиць, зокрема, на який термін він підписаний, не повідомляється.

На посту головного тренера "Кривбасу" Бабич замінив Геннадія Приходька, який був звільнений 30 вересня.

Зазначимо, що ще 30 вересня Бабич в коментарі виданню "Трибуна" спростовував інформацію щодо повернення на тренерську роботу в ФК "Кривбас".

"Мене вже вітають, але поки це тільки розмови. Дуже багато інформації в інтернеті, але я поки ні з ким не зв'язувався на цю тему. Поки мені незрозуміло, звідки береться ця інформація... Не те що з "Кривбасу", а взагалі з команд, які зараз без тренера - "Минай", "Агробізнес". Ніхто з цих команд мені не дзвонив... Щоб конкретно відповісти, треба отримати пропозицію, подивитися і проаналізувати завдання й комплектацію команди. І все інше. Це не одного дня рішення. В інтернеті плаває інформація, яка не відповідає дійсності", - сказав кілька днів тому Бабич.

Олександр Бабич: що відомо

Тренерську кар'єру Бабич розпочав у одеському "Чорноморці", який очолював у 2014-2017 роках. З 2017 по 2020 роки він працював головним тренером ФК "Маріуполь".

Олександр Бабич у якості футболіста з 1997 по 2012 рік захищав кольори таких клубів як "Дніпро", "Металіст", "Чорноморець" та інші.

ФК "Кривбас": досягнення, кінець і новий старт

ФК "Кривбас" було засновано в 1927-му році. Команда чотири рази ставала чемпіоном УРСР (1971, 1972, 1976, 1981), а також двічі - бронзовим призером чемпіонату України (1999, 2000). У 2000-му році команда грала у фіналі Кубка України.

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Влітку 2013 року через відсутність фінансування клуб відмовився від участі в матчах Прем'єр-Ліги, займаючи шосте місце в турнірній таблиці.

З ініціативи Зеленського було ухвалено рішення відродити "Кривбас". Це було зроблено на базі "Гірника", який тоді виступав у Другій лізі.

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Автор: Олександр Топчій