В центральному поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулася зустріч грандів - "Челсі" приймав "Ліверпуль".
Всі голи були забиті в першому таймі. Спершу гості двічі відзначилися у воротах Едуара Менді. Садіо Мане та Мохамед Салах вивели "червоних" вперед. Команда Томаса Тухеля ще до перерви відновила паритет зусиллями Матео Ковачича та Крістіана Пулішича.
В другому таймі суперники не обмінювалися голами. Матч завершився внічию.
"Челсі" - "Ліверпуль" - 2:2
Голи: Ковачич, 42, Пулішич, 45+1 - Мане, 9, Салах, 26
"Челсі": Менді, Рюдігер, Сілва, Алонсо, Аспілікуета, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одої, 79), Маунт, Пулішич
"Ліверпуль": Келлехер, Цімікас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Мілнер (Кейта, 69), Фабіньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Діогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах
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АПЛ: положення команд
- "Манчестер Сіті" після 21 туру має 53 очки. У "Челсі" - 43 бали. У "Ліверпуля" 42 очки, але матч в запасі.
- "Арсенал" має 35 очок після 20 турів. У "Вест Хему" на одне очко менше за цей же період.
- "Манчестер Юнайтед" набрав 31 заліковий пункт за 18 матчів. "Тоттенхем" набрав 33 очки за 18 ігор.