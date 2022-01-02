Лондонська команда змогла відігратися після невдалого дебюту поєдинку.

В центральному поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулася зустріч грандів - "Челсі" приймав "Ліверпуль".

Всі голи були забиті в першому таймі. Спершу гості двічі відзначилися у воротах Едуара Менді. Садіо Мане та Мохамед Салах вивели "червоних" вперед. Команда Томаса Тухеля ще до перерви відновила паритет зусиллями Матео Ковачича та Крістіана Пулішича.

В другому таймі суперники не обмінювалися голами. Матч завершився внічию.

"Челсі" - "Ліверпуль" - 2:2

Голи: Ковачич, 42, Пулішич, 45+1 - Мане, 9, Салах, 26

"Челсі": Менді, Рюдігер, Сілва, Алонсо, Аспілікуета, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одої, 79), Маунт, Пулішич

"Ліверпуль": Келлехер, Цімікас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Мілнер (Кейта, 69), Фабіньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Діогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах

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АПЛ: положення команд