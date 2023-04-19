Михайло Мудрик отримав одну з найнижчих оцінок за гру проти "Реала".

У вівторок, 18 квітня, "Челсі" програв на своєму полі "Реалу" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Гра завершилася з рахунком 0:2.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик почав гру в запасі і з'явився на полі на 67-й хвилині, замінивши Марка Кукурелью.

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За відведений час на полі українець отримав жовту картку, завдав 2 удари по воротах (1 в площину і 1 неточний), зробив 10 торкань м'яча, віддав 4 точні передачі з 4 (100%), провів 1 вдалу обведення при 1 спробі, двічі втратив м'яч, двічі сфолив, 1 раз опинився в офсайді, 1 раз виніс м'яч і 1 раз був обіграний.

Коефіцієнт очікуваних голів Михайла Мудрика (xG) склав 0,06.

Статистичний портал WhoScored поставив оцінку 6,1 Михайлу за цю гру. Нижчий бал у складі "синіх" отримав тільки Мейсон Маунт - 6,0.

Найвищу оцінку за матч отримав бразильський вінгер "Реала" Родріго (8,9), який відзначився двома забитими голами.

Тим не менш, найкращим гравцем матчу за версією УЄФА був визнаний не Родріго, а уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде.

"Він чудово забезпечував баланс в середній лінії "Реала", був зібраний при контролі м'яча, відмінно відпрацював в обороні і віддав видатну передачу, що призвела до другого голу", - йдеться в коментарі УЄФА.

Нагадаємо, "Реал" обіграв "Челсі" за сумою двох матчів з рахунком 4:0 і завоював путівку в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У наступному раунді турніру "вершкові" зіграють проти переможця пари "Баварія" - "Манчестер Сіті". Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "городян" з рахунком 3:0.

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