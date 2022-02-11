Команда екс-гравця "Динамо" Дуду побореться за звання найсильнішого клубу в світі.

У суботу, 12 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ) відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу з футболу. У поєдинку за трофей зустрінуться англійський "Челсі" і бразильський "Палмейрас". Гра пройде на стадіоні "Мохаммед бін Зайєд Стедіум".

На шляху до фіналу лондонський "Челсі" обіграв у півфіналі саудівський футбольний клуб "Аль-Хіляль" з рахунком 1:0. Бразильський "Палмейрас", кольори якого захищає екс-футболіст "Динамо" Київ Дуду в 1/2 фіналу КЧМ розібрався з єгипетським "Аль-Ахлі" (2:0). Відзначимо, що колишній футболіст українського клубу відзначився в цьому матчі голом і результативною передачею.

Додамо, що "Челсі" вдруге у своїй історії виступає на Клубному чемпіонаті світу. Лондонському клубу поки не вдавалося виграти цей турнір. У 2012 році у фіналі КЧМ "Челсі" програв бразильському "Корінтіансу" з рахунком 1:0.

"Палмейрас" грав на Клубному чемпіонаті минулого року. Бразильський клуб виступив провально, програвши в півфіналі мексиканському УАНЛ Тигрес (0:1). Потім у матчі за третє місце "Палмейрас" поступився єгипетському "Аль-Ахлі" в серії пенальті (0:0, пен. 2:3).

Челсі - Палмейрас: де дивитися матч

У прямому ефірі подивитися фінал Клубного чемпіонату світу можна на офіційному ютуб-каналі FIFA.

Стартовий свисток прозвучить о 19:30 за Києвом.

Челсі - Палмейрас: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Челсі".

На перемогу команди Томаса Тухеля пропонують коефіцієнт 1.64. Нічию оцінили в 3.88, а перемогу "Палмейраса" в 5.05.

Букмекери сумніваються, що матч "Челсі" і "Палмейраса" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.67, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.28. Якщо заб'ють футболісти лондонського клубу, зіграє коефіцієнт 1.21. Гол бразильського колективу доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.80. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 2.23.

Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати про турнір