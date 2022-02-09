У другому півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу англійський "Челсі" здолав "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія).
Несподіванки не трапилося і підопічні Томаса Тухеля виграли з рахунком 1:0. Переможний гол забив Ромелу Лукаку.
Аль-Хіляль - Челсі - 0:1
Гол: Лукаку, 32
Аль-Хіляль: Аль-Маюф, Альбурак, Со-Йанг, Аль-Булалі, Аль-Шахрані, Куельяр, Канно, Аль-Давсарі (Каррільо, 81), Перейра (Мічел, 82), Марега, Іньяло
Челсі: Кепа, Аспілікуета, Рюдігер, Тіаго Сілва, Крістенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржіньйо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зієш (Маунт, 72), Лукаку
8 лютого у першому півфіналі бразильський "Палмейрас" обіграв єгипетську команду завдяки голу екс-гравця київського "Динамо".
Фінал відбудеться 12 лютого. Початок о 18:30.
Читайте такожНа Клубному чемпіонаті світу "робот-арбітр" вперше в історії футболу скасував гол (відео)
Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати про турнір
- Клубний чемпіонат світу проводиться з 2000 року. За трофей борються представники шести конфедерацій.
- КЧС-2022 приймають ОАЕ.
- У нинішньому турнірі в список учасників увійшли наступні клуби: "Челсі"(Англія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія), "Аль-Джазіра" (ОАЕ) і "Палмейрас" (Бразилія).
- Рекордсменом за кількістю титулів Клубного чемпіонату світу є "Реал" Мадрид, який виграв цей турнір 4 рази.
- Чинний переможець турніру - мюнхенська "Баварія".