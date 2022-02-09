Лондонський клуб обіграв команду з Саудівської Аравії.

У другому півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу англійський "Челсі" здолав "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія).

Несподіванки не трапилося і підопічні Томаса Тухеля виграли з рахунком 1:0. Переможний гол забив Ромелу Лукаку.

Аль-Хіляль - Челсі - 0:1

Гол: Лукаку, 32

Аль-Хіляль: Аль-Маюф, Альбурак, Со-Йанг, Аль-Булалі, Аль-Шахрані, Куельяр, Канно, Аль-Давсарі (Каррільо, 81), Перейра (Мічел, 82), Марега, Іньяло

Челсі: Кепа, Аспілікуета, Рюдігер, Тіаго Сілва, Крістенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржіньйо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зієш (Маунт, 72), Лукаку

8 лютого у першому півфіналі бразильський "Палмейрас" обіграв єгипетську команду завдяки голу екс-гравця київського "Динамо".

Фінал відбудеться 12 лютого. Початок о 18:30.

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