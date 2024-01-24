Михайло Мудрик відіграв 45 хвилин у матчі з "Мідлсбро", але результативними діями не відзначився.

У вівторок, 23 січня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Кубка ліги, в якому "Челсі" приймав "Мідлсбро".

Матч проходив на стадіоні "Стамфорд Брідж" і завершився нищівною перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 15-й хвилині - м'яч у власні ворота забив півзахисник "Мідлсбро" Джонатан Хаусон. На 29-й хвилині Енцо Фернандес збільшив перевагу "Челсі" до двох м'ячів. Третій гол "синіх" на 36-й хвилині забив Аксель Дісасі. Наступні два голи господарів поля на рахунку Коула Палмера - він відзначився на 42-й і 77-й хвилинах. Шостий гол у ворота "Мідлсбро" забив Ноні Мадуеке на 81-й хвилині. Єдиний гол гостей був забитий на 88-й хвилині. Його автором став Марк Роджерс.

"Челсі" - "Мідлсбро" - 6:1

Голи: Хаусон (15, автогол), Фернандес (29), Дісасі (36), Палмер (42, 77), Мадуеке (81) - Роджерс (88)

"Челсі": Петровіч, Дісасі, Сільва, Колвілл, Чілвелл (Гілхріст, 65), Кайседо (Чуквуемека, 72), Фернандес, Стерлінг (Каслдайн, 85), Палмер, Мудрик (Мадуеке, 46), Броя (Галлахер, 65)

"Мідлсбро": Гловер, ван ден Берг, Фрай, Кларк, Енгель, Хаусон (О'Браєн, 70), Барласер, Форсс (Дейкстіл, 46), Куркс (Гілберт, 89), Хекні, Роджерс

Попередження: Мудрик (12), Сільва (53) - Крукс (40), ван ден Берг (64)

Огляд матчу Челсі - Мідлсбро:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов в основному складі на цю зустріч і зіграв одні тайм. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,9 бала.

Коментар головного тренера "Челсі" Маурісіо Почеттіно після матчу

"Справи йдуть чудово. Я не можу скаржитися, просто люди повинні нам довіряти. У нас молода команда, нам потрібно рости. Менталітет дуже хороший, тільки дайте нам час. Ми будуємо новий проект, вдосконалюємося. Я правда щасливий", - наводить слова Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, перший матч 1/2 фіналу Кубка ліги між "Челсі" програв "Мідлсбро" з рахунком 0:1. Таким чином, за сумою двох матчів "Челсі" здобув перемогу з рахунком 6:2 і вийшов у фінал турніру.

У фіналі "Челсі" належить зіграти з переможцем пари "Ліверпуль" - "Фулхем". Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "червоних" з рахунком 2:1.

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