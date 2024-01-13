Тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно залишив Мудрика сидіти на лавці запасних всю гру.

У суботу, 13 січня, відбувся поєдинок 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Фулхем".

Гра проходила на стадіоні "Стамфорд Брідж" в Лондоні і завершилася мінімальною перемогою господарів поля.

Результат цього поєдинок вирішив єдиний гол, автором якого став Коул Палмер. 21-річний півзахисник "Челсі" реалізував пенальті на 45+4-й хвилині зустрічі.

Відео дня

"Челсі" - "Фулхем" - 1:0

Гол: Палмер, 45+4, пен

"Челсі": Петровіч, Гюсто (Гілхріст, 90+3), Дісасі, Сілва, Колвілл, Фернандес, Кайседо, Палмер (Чуквуемека, 90+3), Галлахер, Стерлінг (Чілвелл, 77), Броя (Мадуеке, 67)

"Фулхем": Лено, Тете (Кастань, 64), Адарабіойо, Діоп, Робінсон, Палінья (Лукіч, 82), Кейрні, Вілсон (Де Кордова-Рід, 64), Перейра (Муніз, 82), Вілліан, Хіменес

Попередження: Гюсто (38), Фернандес (58), Дісасі (75), Сільва (79), Палмер (80) - Вілсон (49)

Відзначимо, що головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно не випустив на цю гру Михайла Мудрика. Український вінгер просидів весь матч на лавці запасних.

Перемога над "Фулхемом" дозволила "Челсі" піднятися на дві позиції в турнірній таблиці АПЛ. З 31 балом в активі "сині" займають тепер восьму сходинку. "Фулхем" з 24 очками йде на 13-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Челсі" зіграє проти "Ліверпуля" 31 січня, а "Фулхем" 30 січня зустрінеться з "Евертоном".

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