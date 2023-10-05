ПСЖ програв у гостях "Ньюкаслу" з рахунком 1:4.

У середу, 4 жовтня, французька ПСЖ з розгромним рахунком програв "Ньюкаслу" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер парижан Луїс Енріке прокоментував фіаско своєї команди. іспанський фахівець вважає, що рахунок в цій грі був несправедливий.

"Ці матчі важкі для тренерів! Думаю, ми почали з дуже хорошим настроєм, впоралися з пресингом "Ньюкасла", у Дембеле був шанс забити швидкий гол.

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Чесно кажучи, я думаю, що рахунок несправедливий. Навіть якщо мені доведеться привітати "Ньюкасл", який грав дуже добре. Але я вважаю, що рахунок 1:4 - це жорстко", - наводить слова Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ програв "Ньюкаслу" з рахунком 1:4. Єдиний гол у складі парижан забив захисник Люка Ернандес.

Після двох турів підопічні Луїса Енріке посідають друге місце в турнірній таблиці групи F з 3 очками в активі. Лідирує в квартеті "Ньюкасл", який набрав 4 бали. "Мілан" на третій сходинці з 2 очками, "Боруссія" Д з одним очком - остання.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з "Міланом". Матч відбудеться 25 жовтня.

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