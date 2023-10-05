"Ньюкасл" розгромив ПСЖ і вийшов на перше місце в групі.

У середу, 4 жовтня, в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький ПСЖ грав проти "Ньюкасла".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" і завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:1.

Рахунок у грі був відкритий на 17-й хвилині - після передачі Александра Ісака гол забив Мікель Альмірон. На 39-й хвилині зустрічі господарі поля подвоїли перевагу - Ден Берн забив з передачі Бруно Гімараеса.

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На старті другого тайму Шон Лонгстафф забив третій м'яч "сорок" і довів рахунок до розгромного. На 56-й хвилині парижанам вдалося один м'яч відіграти - відзначився французький захисник Люка Ернандес.

Але уникнути погрому ПСЖ не вдалося - в компенсований до другого тайму час Фабіан Шер забив четвертий м'яч у ворота гостей, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Ньюкасл" - ПСЖ - 4:1

Голи: Альмірон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 - Ернандес, 56

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Лассельс, Шер, Берн, Лонгстафф, Гімараес, Тоналі (Андерсон 65), Альмірон (Мерфі 71), Ісак, Гордон (Таргетт 90+3)

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес, Угарте (Вітінья 63), Заїр-Емрі, Дембеле, Мбаппе, Коло Муані (Барколя 58), Рамуш

Попередження: Гімараес 45+7, Гордон 70, Поуп 88 - Ернандес 38, Хакімі 42, Дембеле 68, Заїр-Емрі 80

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Мілан" зіграв внічию проти дортмундської "Боруссії" - 0:0.

"Боруссія" Дортмунд - "Мілан" - 0:0

"Боруссія": Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Хуммельс, Рюерсон, Озкан, Джан, Мален (Байно-Гіттенс 72), Ройс (Нмеча 72), Брандт (Адеемі 64), Фюллькруг (Мукоко 85)

"Мілан": Меньян, Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія (Флоренці 69), Рейндерс, Втечі (Адлі 58), Муса, Леау, Жиру (Окафор 69), Пулішич (Чуквуезе 69)

Попередження: Шлоттербек 19, Хуммельс 81 - Рейндерс 23, Джан 25, Муса 88

Огляд матчу:

Таким чином, після двох турів "Ньюкасл" займає перше місце в групі з 4 очками. Другий рядок за ПСЖ - 3 очки. "Мілан" з 2 балами йде третім, "Боруссія" Д (1 очко) - четверта.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Ньюкасл" зіграє проти "Боруссії" Д, а ПСЖ зустрінеться з "Міланом".

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