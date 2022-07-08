Колишній футболіст не залишив без уваги знімок Тищенка у військовій екіпіровці.

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв, який після початку війни вступив до лав ЗСУ, розкритикував Миколу Тищенка.

Спортсмен не залишив без уваги опублікований народним депутатом від партії "Слуга народу" знімок, на якому той позує зі зброєю та іншим приладдям для військових.

"От наші депутати, відморозки с*ка. Скажіть хто-небудь Миколі, що у нього дуже класний автомат, і нам тут такі потрібні.

Але якщо він хоче стрельнути куди-небудь, крім своєї ноги, то його ремінь не треба заправляти під плитоноску. Це ж йо****й сором", - написав Алієв у своєму Instagram.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 135-й день. З перших днів війни в Україні уродженець російського Хабаровська Алієв пішов у терроборону Києва, а потім вступив до лав ЗСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Алієв висловився про деяких політиків, які втекли з Києва після вторгнення російських окупантів. Зокрема, колишній футботболист розкритикував народного депутата Миколу Тищенка.

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