Олександр Алієв незадоволений вчинками деяких українських політиків.

Знаменитий у минулому гравець київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Алієв висловився про деяких політиків, які втекли з Києва після вторгнення російських окупантів.

Зокрема, колишній футботболіст розкритикував народного депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка.

"Мені нас*ати на депутатів, хто вони, що вони. У нас горе в країні, ти приймаєш закони цієї країни, тиснеш кнопки. А чому ти уси*аєся і їдеш в Європу, а коли другого квітня все закінчилося, повертаєшся сюди і показуєш, нібито ти був тут?

Багато хто знає, хто тут був, хто тут не був. Ми знаємо прекрасно як Колюня Тищенко розповідає, як він був тут. А ми знаємо, як він на Закарпатті сидів. Цього ж ніхто не говорить. А чого боятися? Говоріть, нехай люди знають. На війні дуже багато хто робить ще більше грошей.

Якщо ти накрав в той час, ти зі своєї кишені дістань гроші і зроби бронежилети, зроби каски, зроби форму. Якби не волонтери, багато чого б не було у хлопців", - заявив Алієв в інтерв'ю "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Микола Тищенко втік від війни на Закарпаття, де прикидався біженцем.

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