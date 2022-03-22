Олександр Алієв народився у Хабаровську, але воює на боці України.

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв служить в теробороні.

В інтерв'ю для "Бомбардир" 37-річний екс-футболіст розповів, щоб він зробив з Путіним.

"Я йому просто скажу одне: "Шакал ти. У тебе нічого немає в душі". І просто переріжу йому горло. Тоді буде мир у всьому світі", – сказав Алієв.

Цікаво, що Алієв народився у Хабаровську, але у підлітковому віці переїхав до України, де згодом прийняв наше громадянство. В його активі 28 поєдинків за національну збірну України.

Олександр частенько потрапляв у скандали.

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