Кирило Набутов розповів про різницю між російським і українським суспільством.

Відомий російський коментатор Кирило Набутов розповів, у чому, на його думку, полягає відмінність України від Російської Федерації.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Шукаємо вихід" колишній співробітник телеканалу "Матч ТВ" зазначив, що українське суспільстві набагато більш живе і сміливе, здатне відстоювати свої права в боротьбі з політичними діячами. Також він підкреслив, що на сьогоднішній день в РФ неможливі пікети і мітинги, а репресії будуть тільки посилюватися.

"Я думаю, в цьому і є різниця між сучасною Росією і сучасною Україною. Громадська думка в Україні набагато сильніша, ніж у Росії. Публічна діяльність була набагато вище, і політична – набагато різноманітніше. Там дійсно була боротьба партій, яка в Росії давно пригнічена.

Ми живемо в країні репресій це буде тільки посилюватися і це видає слабкість держава спочатку говорилося про те, що це буде коротенька історія, а зараз щось пішло не так і доводиться всю промисловість переводити на військові рейки: "так що ви тут рота не відкривайте, с***і діти. Ми вас всіх замочимо або посадимо", – сказав Набутов.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський коментатор і футбольний оглядач Кирило Дементьєв засудив тих, хто підтримує війну в Україні.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 133-й день.

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