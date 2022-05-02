55-річний радіоведучий Олександр Шмурнов з Москви емігрував до Південної Америки.

Відомий російський телекоментатор та футбольний оглядач Олександр Шмурнов розкритикував політику Путіна та виступив категорично проти війни. 55-річний радіоведучий з Москви емігрував до Південної Америки.

Шмурнов покинув російський федеральний канал "Матч ТБ" й заявив, що "у Росії немає жодних виправдань для вторгнення в Україну".

"Мені хотілося б, щоб популярні росіяни, які перебувають у безпеці, хоча б написали у своїх соцмережах, що вони проти війни. Таким чином вони посіють сумніви в прихильниках війни. Я точно знаю, що Росія перетнула кордон сусідньої держави і ця війна має бути зупинена. Держава, якій я довго сплачував податки, на ці податки вбиває людей на території країни, яку я теж вважаю своєю. Люди не повинні вмирати під бомбами, і мене не цікавить жодна причина для ведення цієї війни", – сказав Шмурнов для порталу "Вот так".

Раніше коментатор Кирило Дементьєв, який працював разом зі Шмурновим на "Матч ТБ", теж покинув територію Російської Федерації.

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