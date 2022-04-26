Кирило Дементьєв виїхав з Росії через незгоду з режимом Путіна.

Російський коментатор і футбольний оглядач Кирило Дементьєв розповів про ставлення до Росії після початку війни в Україні.

В інтерв'ю sports.ru Дементьєв заявив, що не хоче мати нічого спільного з тими, хто підтримує війну в Україні. Він поїхав з РФ в минулому році і зізнався, що не планує повертатися в Росію, оскільки давно перестав плекати якісь ілюзії з приводу майбутнього цієї країни.

"Особливих ілюзій щодо курсу руху країни у мене не було і до цього. Думки про переїзд періодично виникали. Але, звичайно, очікувати такої ескалації... У мене на це уяви не вистачало. Зараз ситуація, коли дотримуватися нейтралітет, мабуть, стало неможливо. З людьми, які ставлять на аватарку Z, я не хочу мати нічого спільного. Добре, що у мене в оточенні практично не залишалося людей, з якими можна було б посваритися на цьому грунті", - сказав Дементьєв.

Крім того, Кирило Дементьєв розповів, хто з колишніх колег розчарував його найбільше.

"Мені було дуже неприємно побачити Діму Губернієва ведучим мітингу (на підтримку Володимира Путіна) в "Лужниках". Він і раніше цим займався, але ситуація трошки змінилася. Я не здивувався, але засмутився. Я все-таки сподівався, що він не настільки безпринципний", - сказав Дементьєв.

Додамо, що Дементьєв довгий час працював на російських телеканалах "7ТВ", "НТВ-Плюс", "Матч ТВ", а також на стрімінговій платформі "Okko Спорт", звідки він пішов влітку 2021 року і переїхав жити до Грузії. Однією з причин переїзду коментатора в Тбілісі стала незгода з режимом Володимира Путіна.

У Грузії Дементьєв очолює російськомовну редакцію міжнародного холдингу Setanta Sports, який веде мовлення на 14 країн, у тому числі і Україну.

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