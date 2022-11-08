Халід Салман заявив, що гомосексуалізм - це "пошкодження розуму".

Організатори чемпіонату світу-2022 з футболу, який 20 листопада стартує в Катарі, в черговий раз оскандалилися гомофобними заявами.

Так, своє нетолерантне ставлення до представників ЛГБТ-спільноти озвучив посол ЧС-2022 і колишній футболіст збірної Катару Халід Салман. Під час інтерв'ю німецькому каналу ZDF Салман заявив, що гомосексуальність є пошкодженням розуму.

"Вони повинні прийняти наші правила. Це - харам. Я не суворий мусульманин, але чому це харам? Тому що це пошкодження розуму", – сказав Салман.

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"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022

Після цих слів до групи підійшов представник організаційного комітету і попросив призупинити інтерв'ю.

"Очевидно, що ці коментарі жахливі", - заявила 8 листопада міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер, яка відвідала Катар тиждень тому.

Повідомляється, що організатори чемпіонату світу відмовилися від коментарів з цього приводу.

Варто зазначити, що це далеко не перший раз, коли організатори ЧС-2022 висловлюють дуже неоднозначне ставлення до представників сексуальних меншин.

Як відомо, арабське суспільство не терпить таких людей. Представникам ЛГБТ-спільноти навіть дають поради, як нікого не спровокувати і підкреслюють ризики і проблеми, з якими вони можуть зіткнутися під час перебування в Катарі.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що ЧС-2022 спочатку планувалося провести в США, але після втручання екс-глави УЄФА Мішеля Платіні і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі право прийняти мундіаль було віддано Катару.

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