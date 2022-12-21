Мбаппе, Варан і Дешам виступили головними мотиваторами збірної Франції в перерві ЧС-2022.

У неділю, 18 грудня, відбувся фінал ЧС-2022 з футболу, який став одним з найбільш видовищних фіналів в історії мундіалів.

У битві за звання найкращої команди світу боролися національні збірні Аргентини і Франції і завершилася ця гра перемогою південноамериканців в серії пенальті.

Після першого тайму аргентинці вигравали з рахунком 2:0, але Франція змогла зробити видатний камбек у другому таймі і зрівняти рахунок.

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У додатковий час Франції вдалося ще раз відігратися, після того як Мессі вивів Аргентину вперед.

Хет-триком у складі французів у фіналі катарського мундіалю відзначився 23-річний нападник Кіліан Мбаппе.

Як повідомляє RMC Sport, Мбаппе був ще й одним з головних лідерів команди в роздягальні, а не тільки на полі. На французькому телебаченні був показаний момент з промовою Кіліана в перерві фінального поєдинку ЧС-2022.

"Це фінал чемпіонату світу, це матч усього життя. Гірше ми вже все одно не зробимо. Давайте повернемося на поле. Або даємо їм грати, або пропонуємо трохи інтенсивності і вступаємо в єдиноборства. Або робимо хоч що-небудь, хлопці.

Це фінал чемпіонату світу. Вони забили два голи, але ми можемо повернутися. Таке трапляється тільки раз на чотири роки", - звернувся Мбаппе до партнерів.

Також намагалися повернути віру команди у власні сили головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам і захисник "Ле Бльо" Рафаель Варан.

"Хлопці, це не ми! Це не те мислення, з яким ми боролися один за одного. Ми втратили два-три м'ячі, почали опускати голови. Що це? Це неправильний менталітет. В першу чергу - ми бійці. Ми боремося один за одного. Чорт візьми, хлопці, не починайте грати кожен сам за себе. Тут - команда. Це війна, хлопці. Нам потрібні всі!", - сказав Варан.

"Хлопці, я вам без образи скажу. Ви бачите різницю? Вона полягає в тому, що вони грають в цьому довбаному фіналі, а ми - ні!", - сказав Дешам.

Примітно, що наставник збірної Франції після своєї промови так сильно вдарив кулаком по столу, що ледь не травмував руку.

"Я був дуже незадоволений у перерві. Крім того, я забив палець. У нас є ця якість - сила характеру. Мені це подобається. Не можна відпускати, все відбувається дуже швидко. Потрібно вірити до кінця", - прокоментував епізод тренер французів.

У підсумку слова Мбаппе, Варана і Дешама вплинули на футболістів і збірна Франції ледь не стала чемпіоном світу вдруге поспіль.

Нагадаємо, збірна Франції вигравала чемпіонат світу в 2018 році, коли у фіналі перемогла збірну Хорватії. Загалом у своїй історії французи двічі ставали переможцями мундіалю.

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