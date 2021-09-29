Зірковому нападнику довелося лягти за "стінкою" під час штрафного.

Екс-захисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Ріо Фердинанд обурився тим, що нападаючому ПСЖ Ліонелю Мессі довелося лягти за "стінкою" з гравців під час штрафного у виконанні "Ман Сіті" в матчі Ліги чемпіонів.

Фердинанда цитує Daily Mail.

"У той момент, коли Маурісіо Почеттіно попросив Мессі зробити це під час тренування, хтось зобов'язаний був втрутитися сказати: "Ні, ні, ні, ні, з Лео Мессі так не роблять". Не можна так робити. Це нешанобливо", - сказав екс-футболіст.

Фердинанд підкреслив, що, будь він в команді, він би не допустив цього:

"Якби я був у цій команді, то сказав би: "Ні, я ляжу замість тебе". Я б не допустив, щоб він так лежав за "стінкою". Не можу дивитися на це. Це не те, що повинен робити Мессі. Він не повинен бруднити свою футболку".

Нагадаємо, що в цьому матчі Мессі забив свій дебютний гол за ПСЖ.

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Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1".

30 серпня Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції.

У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.

Автор: Антон Дудар