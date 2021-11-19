Олександр Хацкевич сказав, що нове покоління в Білорусі хоче "чогось нового".

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич висловився про ситуацію в Білорусі, де Олександр Лукашенко силою утримав владу після програних виборів.

Про це він сказав YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

"Те, що зараз відбувається в Білорусі, мені амбівалентно. Я не маю на увазі, що мені все одно те, що там людей б'ють. У мене мама бачила з балкона і мені дзвонила - каже: "Як їх луплять...". Я висловив свою думку, що я проти цього всього, я це не прийму. І кажу: "Ось ти підтримуєш цю владу, немає питань, у нас у кожного своя думка". Але в Білорусі має бути одна думка, і ось це неприйнятно. Тому що за 26 років, які там керує Лукашенко, змінилося вже покоління. Вони чогось хочуть нового".

"Кажуть, що буде, як в Україні. А що в Україні? Приїдьте - подивіться", - додав він.

Хацкевич висловив думку, що деякі в Білорусі обирають мовчати:

"Коли місяці три тому сім годин виступав Лукашенко. Ось він каже: "А ось ці прикоритники". І сидять дорослі мужики. Зрозуміло, що ці "прикоритники" розуміють, звідки сиплеться корм, і вони краще будуть жувати та мовчати, і будуть ситі, ніж висловлювати свою думку".

Також він сказав, що його мама підтримує чинну владу:

"Маму влаштовує. Вона каже: "У нас спокійно". Я кажу, як спокійно?".

Вибори і протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

19 країн - Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Великобританія і Сполучені Штати Америки - підтримали створення міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Автор: Антон Дудар