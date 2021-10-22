Білоруський фахівець вважає, що такий клуб не може п'ять років грати без забивного нападника.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич назвав серйозну проблему київської команди.

У коментарі meta-ratings.com.ua Хацкевич сказав, що такий клуб як "Динамо", не може п'ять років грати без забивного нападника.

"Зараз всі говорять про те, що в "Динамо" немає нападника, у зв'язку з чим в цій ролі грає Гармаш. Що стосується Супряги, який за своїм амплуа є форвардом, то Владу в першу чергу потрібно зачохлити своє "я" і працювати над собою. Якщо він це зробить, то з нього вийде хороший нападник. Але ось уже п'ять років працювати і грати без форварда такий клуб, як "Динамо"(Київ) не повинен".

"Необхідно мати страйкера, який забиває м'ячі. Завдяки якому ставиться крапка в атаці. Все можна робити добре. "Динамо" зараз здорово грає в перехідних фазах, але ось кінцівки немає. Гармаш - це не нападник".

Білоруський фахівець висловив думку, що "Динамо" не поступалося "Барселоні", але команді не вистачило форварда:

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"По ходу гри було видно, що на сьогоднішній день "Динамо" ні в чому не поступається "Барселоні". Повторюся: київській команді лише потрібна людина, яка буде ставити крапку".

"Динамо": результати в сезоні

У чемпіонаті України "Динамо" лідирує після 11 турів. Кияни на 3 очки випереджають "Шахтар".

У Лізі чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), розгромно програло "Баварії" (0:5), а також "Барселоні" (0:1). У своїй групі кияни займають останнє місце.

У матчі за Суперкубок України-2021 "Динамо" програло "Шахтарю" з рахунком 0:3.

Автор: Антон Дудар