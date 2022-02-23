Мер Лондона Садік Хан слідом за Борисом Джонсоном виступив за перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2021/2022 з Санкт-Петербурга.
Садік Хан заявив, що Лондон готовий прийняти фінал ЛЧ у разі його перенесення. Також політик додав, що якщо УЄФА не перенесе матч із Санкт-Петербурга, то цим заохотить агресію РФ.
"Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення такого матчу - це привілей. Уявіть, яке враження ми б справили, якби УЄФА провів фінал у Санкт-Петербурзі? Це нагородить агресивні дії путінської Росії", - наводить слова мера столиці Великобританії Evening Standart.
За перенесення фіналу ЛЧ з Росії раніше виступив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Коментуючи проведення фіналу турніру в Санкт-Петербурзі, він заявив, що вважає "немислимим" проведення великих футбольних турнірів в Росії після визнання Путіним незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".
Також ідею перенесення фіналу з Росії підтримала міністр культури Великобританії Надін Дорріс.
"Ми не дозволимо президенту Путіну використовувати події на світовій арені, щоб узаконити своє незаконне вторгнення в Україну", - заявила Дорріс.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у свою чергу заявив, що поки не розглядає можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".
Ліга чемпіонів: що потрібно знати про турнір
- Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 і 23 лютого, матчі-відповіді - 8, 9, 15 і 16 березня. Повний розклад матчів тут.
- Жеребкування 1/4, 1/2 і фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня в швейцарському Ньоні.
- Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 має відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена".
- Чинним переможцем ЛЧ є лондонський "Челсі", який обіграв у фіналі торішнього турніру "Манчестер Сіті".