Мер Лондона Садік Хан закликає УЄФА перенести фінал Ліги чемпіонів.

Мер Лондона Садік Хан слідом за Борисом Джонсоном виступив за перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2021/2022 з Санкт-Петербурга.

Садік Хан заявив, що Лондон готовий прийняти фінал ЛЧ у разі його перенесення. Також політик додав, що якщо УЄФА не перенесе матч із Санкт-Петербурга, то цим заохотить агресію РФ.

"Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення такого матчу - це привілей. Уявіть, яке враження ми б справили, якби УЄФА провів фінал у Санкт-Петербурзі? Це нагородить агресивні дії путінської Росії", - наводить слова мера столиці Великобританії Evening Standart.

За перенесення фіналу ЛЧ з Росії раніше виступив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Коментуючи проведення фіналу турніру в Санкт-Петербурзі, він заявив, що вважає "немислимим" проведення великих футбольних турнірів в Росії після визнання Путіним незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Також ідею перенесення фіналу з Росії підтримала міністр культури Великобританії Надін Дорріс.

"Ми не дозволимо президенту Путіну використовувати події на світовій арені, щоб узаконити своє незаконне вторгнення в Україну", - заявила Дорріс.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у свою чергу заявив, що поки не розглядає можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

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