Росіяни у вирішальному матчі грали на нічию з Хорватією, але в підсумку поступилися.

Колишній футболіст збірної СРСР Євген Ловчев жорстко розкритикував збірну Росії за підсумками матчу кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Хорватії.

У поєдинку, в якому вирішувалася доля першого місця у відбірковій групі, російська команда програла з рахунком 0:1.

В ефірі каналу "Матч! Прем'єр" Ловчев назвав гру російської збірної "л*йном".

"Ви ж обманюєте народ за великим рахунком, що у нас футбол нормальний. Це л*йно рідкісне, розумієте?",- сказав Ловчев в студії ще в перерві матчу.

У відповідь на репліку одного з ведучих про те, що в Росії "нормальний футбол", Ловчев сказав: "Це нормально?".

"Яка нормальна гра? Ти не бачив нормального футболу. Звичайно, йду, а що сидіти дурдом дивитися?", - заявив Ловчев і пішов з прямого ефіру.

Пізніше Ловчев прокоментував свій вчинок сайту "РБ Спорт":

"Команда грала як л*йно, а вони (ведучі, - Прим.) намагалися скрасити те, що ми всі бачили. Тому я просто встав і пішов. Справа кожної людини ставитися, як він хоче, до того, що бачить. Те, що показувала наша збірна, мені не подобається. Стояли ззаду і відбивалися. Відбилися б - і всі говорили б про вихід на чемпіонат світу. Але навіщо чемпіонат світу з таким футболом?".

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Він також підкреслив, що потім вибачився за свій відхід перед одним з ведучих Костянтином Геничем.

Збірна Росії в кваліфікації на ЧС-2022

Росіяни починали відбір під керівництвом Станіслава Черчесова, але перед осінніми іграми його на посаді головного тренера змінив Валерій Карпін.

В одній групі з Хорватією, Словаччиною, Словенією, Кіпром і Мальтою Росія здобула 7 перемог при одній нічиїй і двох поразках. Набравши 22 очки, росіяни зайняли друге місце і потрапили в плей-оф. Першими стали хорвати (23 очки).

Долю вирішального матчу проти Хорватії вирішив автогол Федора Кудряшова на 81-й хвилині гри.

Автор: Антон Дудар