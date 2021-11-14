Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 14 листопада, положення команд

Сербія, Хорватія та Північна Македонія здобули перемоги.

14 листопада відбулися завершальні матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 для чотирьох відбіркових груп. Результати матчів Група А Португалія - Сербія - 1:2 Люксембург - Ірландія - 0:3 Положення команд: Сербія - 20 очок (8 матчів), Португалія - 17 (8), Ірландія - 9 (8), Люксембург - 9 (8), Азербайджан - 1 (8) Група В Іспанія - Швеція - 1:0 Греція - Косово - 1:1 Положення команд: Іспанія - 19 очок (8 матчів), Швеція - 15 (8), Греція - 10 (8), Грузія - 7 (8), Косово - 5 (8) Група J Північна Македонія - Ісландія - 3:1 Вірменія - Німеччина - 1:4 Ліхтенштейн - Румунія - 0:2 Положення команд: Німеччина - 27 очок (10 матчів), Північна Македонія - 18 (10), Румунія - 17 (10), Вірменія - 12 (10), Ісландія - 9 (10), Ліхтенштейн - 1 (10) Група Н Мальта - Словаччина - 0:6 Словенія - Кіпр - 2:1 Хорватія - Росія - 1:0 Положення команд: Хорватія - 23 очки (10 матчів), Росія - 22 (10), Словаччина - 14 (10), Словенія - 14 (10), Кіпр - 5 (10), Мальта - 5 (10) Читайте такожЄвропейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів завершального туру Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають третє місце в групі. Автор: Артем Будрін

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