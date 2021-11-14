14 листопада відбулися завершальні матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 для чотирьох відбіркових груп.
Результати матчів
Група А
Португалія - Сербія - 1:2
Люксембург - Ірландія - 0:3
Положення команд: Сербія - 20 очок (8 матчів), Португалія - 17 (8), Ірландія - 9 (8), Люксембург - 9 (8), Азербайджан - 1 (8)
Група В
Іспанія - Швеція - 1:0
Греція - Косово - 1:1
Положення команд: Іспанія - 19 очок (8 матчів), Швеція - 15 (8), Греція - 10 (8), Грузія - 7 (8), Косово - 5 (8)
Група J
Північна Македонія - Ісландія - 3:1
Вірменія - Німеччина - 1:4
Ліхтенштейн - Румунія - 0:2
Положення команд: Німеччина - 27 очок (10 матчів), Північна Македонія - 18 (10), Румунія - 17 (10), Вірменія - 12 (10), Ісландія - 9 (10), Ліхтенштейн - 1 (10)
Група Н
Мальта - Словаччина - 0:6
Словенія - Кіпр - 2:1
Хорватія - Росія - 1:0
Положення команд: Хорватія - 23 очки (10 матчів), Росія - 22 (10), Словаччина - 14 (10), Словенія - 14 (10), Кіпр - 5 (10), Мальта - 5 (10)
Читайте такожЄвропейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів завершального туру
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають третє місце в групі.