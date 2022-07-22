Йон Гвідетті прокоментував матч проти "Ворскли" в Лізі конференцій.

У четвер, 21 липня, "Ворскла" сенсаційно обіграла шведський АІК в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Нападник шведського клубу Йон Гвідетті поділився враженнями від матчу з полтавським клубом.

"Це була дуже погана гра. Просто неймовірно. Треба було просто приїхати і виграти футбольний матч. Це було дуже погано, катастрофа.

Ми повинні грати краще. АІК повинен прокинутися. Останній гол - це гол мрії і з ним можна тільки привітати. Але давайте будемо чесними - як ми можемо забити, якщо ми не можемо хоч раз доставити м'яч в штрафну? Неможливо забити від кутового прапорця", - наводить слова Гвідетті Sportbladet.

Нагадаємо, матч-відповідь АІК і "Ворскла" зіграють 27-го липня. Гра пройде на стадіоні "Tele2Arena" в Швеції.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

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