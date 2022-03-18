ФІФА розглядає можливість дати Україні пряму путівку на ЧС-2022, якщо наша збірна не зможе зіграти матч відбору через війну.

Збірна України може отримати пряму путівку на чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі.

Як зізнався виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноел Муні, такий варіант розглядає ФІФА, щоб підтримати Україну під час військової агресії Росії. За його словами, цей крок був би людяним, проте не дуже хорошим для Уельсу.

"Валлійська сторона була за те, щоб Україна отримала пряму путівку. Було б добре, якби такий сценарій вдалося реалізувати.

Це було б людяно - якщо ви ніяк не можете зіграти кваліфікацію в червні, то ми пропустимо вас безпосередньо.

Навколо цього було вільне обговорення. Ми думали, чи не можна надати додаткове місце для України через жахливий час, який вона переживає. Але це означало б, що на чемпіонаті світу буде додаткова команда, однак для інших учасників цієї групи - нас, Шотландії та Австрії - дуже важливо також пройти кваліфікацію на чемпіонат світу.

Ми думаємо, що нам було б дуже комфортно відпустити Україну, а три інші збірні боротимуться між собою за одне місце. Втім, є спортивні принципи змагання.

Турнір триває тільки 28 днів, так що внести туди додаткову команду дуже непросто. Ми хочемо дати Україні якомога більше часу, щоб вони заявили, що готові зіграти свій матч у червні", - наводить слова Муні видання The National.

Додамо, що в плей-офф відбору на ЧС-2022 суперницею збірної України стала збірна Шотландії. Спочатку матч планувалося провести 24 березня в Глазго, але через військове вторгнення Росії УАФ звернулася до ФІФА і матч Шотландія - Україна був перенесений на червень. Переможець цієї пари повинен був зіграти з переможцем пари Уельс - Австрія.

Як повідомляв УНІАН, ФІФА та УЄФА виключили російські клуби та збірні з усіх турнірів під своєю егідою через її військове вторгнення в Україну. Таким чином у матчі Польща - Росія ФІФА зарахувала російській стороні технічну поразку.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши в плей-офф.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

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