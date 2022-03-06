Збірна України / фото REUTERS

Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда "гірників" після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.

"Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх", - сказав Срна в ефірі "Денисов Time".

За старим графіком матч мав пройти 24 березня.

Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

  • На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
  • Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф. 
  • У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.