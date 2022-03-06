Збірна України / фото REUTERS
Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда "гірників" після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.
"Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх", - сказав Срна в ефірі "Денисов Time".
За старим графіком матч мав пройти 24 березня.
Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022
- Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.
- Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.
- Олександр Зінченко прокоментував результат жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.
Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф.
- У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.