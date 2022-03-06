Даріо Срна після спілкування з президентом УЄФА дізнався цікаву інформацію.

Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда "гірників" після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.

"Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх", - сказав Срна в ефірі "Денисов Time".

За старим графіком матч мав пройти 24 березня.

Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022

Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результат жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022