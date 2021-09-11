Денис Барвінко перед смертю потрапив до лікарні.

10 вересня пішов з життя екс-футболіст харківського "Металіста" Денис Барвінко, якому було 27 років.

Сайт sportnews.com.ua повідомив подробиці смерті Барвінка.

Відзначається, що перед смертю футболіст потрапив до лікарні через те, що у нього різко піднявся рівень цукру в крові.

Також стало відомо, що кілька днів Барвінко перебував у комі, але врятувати його не вдалося.

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Денис Барвінко: що про нього відомо

За "Металіст" Барвінко грав з 2011 по 2014 рік. Він грав на позиції лівого захисника, провів за харків'ян 11 поєдинків і віддав 2 гольові передачі. Тодішній головний тренер харків'ян Мирон Маркевич бачив потенціал у юному гравцеві, який залучався до молодіжної збірної України.

Барвінко допоміг "Металісту" стати срібним призером чемпіонату України в сезоні-2012/13.

Через травми Барвінко був змушений рано завершити кар'єру. Після він працював тренером аматорської команди "Енергія" в чемпіонаті Дніпропетровської області.

Автор: Антон Дудар