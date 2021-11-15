Автогол Федора Кудряшова / фото REUTERS
Збірна Росії програла збірній Хорватії у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2022 - 0:1. Долю зустрічі вирішив автогол Федора Кудряшова на 81-й хвилині.
Коментатор телеканалів "Футбол 1,2,3" Роман Тимощук емоційно відреагував на цей гол.
"Навіс в штрафну площу, і м'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравіссімо!", - прокричав Тимощук у прямому ефірі.
Нагадаємо, через цю поразку Росія не змогла напряму пробитися на чемпіонат світу.
Читайте також"Це л*йно рідкісне": екс-футболіст збірної СРСР розкритикував гру збірної Росії та покинув прямий ефір (відео)
Збірна Росії у кваліфікації на ЧС-2022
- Росіяни починали відбір під керівництвом Станіслава Черчесова, але перед осінніми іграми його на посаді головного тренера змінив Валерій Карпін.
- В одній групі з Хорватією, Словаччиною, Словенією, Кіпром і Мальтою Росія здобула 7 перемог при одній нічиїй і двох поразках. Набравши 22 очки, росіяни зайняли друге місце і потрапили в плей-оф. Першими стали хорвати (23 очки).