Коментатор матчу відсвяткував гол у ворота росіян у матчі кваліфікації ЧС-2022.

Збірна Росії програла збірній Хорватії у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2022 - 0:1. Долю зустрічі вирішив автогол Федора Кудряшова на 81-й хвилині.

Коментатор телеканалів "Футбол 1,2,3" Роман Тимощук емоційно відреагував на цей гол.

"Навіс в штрафну площу, і м'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравіссімо!", - прокричав Тимощук у прямому ефірі.

Нагадаємо, через цю поразку Росія не змогла напряму пробитися на чемпіонат світу.

Збірна Росії у кваліфікації на ЧС-2022

Росіяни починали відбір під керівництвом Станіслава Черчесова, але перед осінніми іграми його на посаді головного тренера змінив Валерій Карпін.

В одній групі з Хорватією, Словаччиною, Словенією, Кіпром і Мальтою Росія здобула 7 перемог при одній нічиїй і двох поразках. Набравши 22 очки, росіяни зайняли друге місце і потрапили в плей-оф. Першими стали хорвати (23 очки).

Автор: Антон Дудар