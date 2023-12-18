Анатолій Трубін був визнаний найкращим гравцем матчу проти "Браги".

У неділю, 17 грудня, відбувся поєдинок 14-го туру чемпіонату Португалії, в якому "Брага" приймала "Бенфіку".

Гра проходила на стадіоні "Мунісіпаль" в Бразі і завершилася перемогою лісабонського клубу.

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став Каспер Тенгстедт. Нападник "Бенфіки" забив на 3-й хвилині після передачі Оркуна Кокджу.

Відео дня

"Брага" - "Бенфіка" - 0:1

Гол: Тенгстедт, 3

Огляд матчу:

Український голкіпер Анатолій Трубін провів "сухий" матч. На 89-й хвилині він отримав жовту картку за затримку гри. На 90+3 хвилині Трубін врятував перемогу для "Бенфіки", зробивши фантастичний сейв ногою.

Всього Трубін зробив шість сейвів у цій грі. Саме український голкіпер був визнаний кращим гравцем матчу.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 8,2 бала.

"Бенфіка" піднялася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. В активі "орлів" 33 набраних очки. "Брага" з 29 балами йде на четвертій позиції.

У наступному турі португальської першості "Бенфіка" зустрінеться з "Фамаліканом", а "Брага" зіграє проти "Каса Піа".

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