"Бенфіка" посіла третє місце в групі Ліги чемпіонів і завоювала путівку в плей-офф Ліги Європи.

У вівторок, 12 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Зальцбург" приймав португальську "Бенфіку".

Гра проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" в Зальцбурзі і завершилася перемогою лісабонців.

Рахунок у грі був відкритий на 32-й хвилині - аргентинський вінгер "Бенфіки" Анхель Ді Марія відправив м'яч у сітку воріт суперника прямим ударом з кутового. У кінцівці першого тайму Рафа Сілва подвоїв перевагу "орлів". На 45+1-й хвилині зустрічі 30-річний півзахисник забив з передачі Ді Марії.

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На 57-й хвилині "Зальцбургу" вдалося відіграти один м'яч - Лука Сучич забив після передачі Оскара Глуха. У компенсований час "Бенфіці" вдалося забити третій м'яч у ворота австрійського клубу - Артур Кабрал забив з передачі Фредрік Аурнес. Саме цей гол дозволив "Бенфіці" обійти "Зальцбург" за додатковими показниками і отримати путівку в плей-офф Ліги Європи.

"Зальцбург" - "Бенфіка" - 1:3

Голи: Ді Марія 32, Р. Сілва 45+1, Кабрал 90+2 - Сучич 57

"Зальцбург": Шлагер, Байду, Павлович, Піонтковський, Дедич, Бідструп (Шимич), Гурна-Дуа, Сучич ,Глухий (Камері), Нене (Койта), Ратков (Фернандо)

"Бенфіка": Трубін, Морату, Отаменді, Араужу, Аурснес, Кокчу (Гедеш), Невеш, Маріу (Кабрал), Сілва (Флорентіну), Ді Марія, Тенгстед (Муса)

Попередження: Морату, Гурна-Дуа, Ратков, Муса, Камері, Шлагер

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Реал Сосьєдад" зіграв внічию проти міланського "Інтера" з рахунком 0:0.

"Інтер" - "Реал Сосьєдад" - 0:0

"Інтер": Зоммер, Дарміан, Ачербі, Аугусто, Куадрадо, Чалханоглу (Асллані 82), Фраттезі (Барелла 65), Мхітарян, Дімарко (Бастоні 77), Алексіс Санчес (Лаутаро Мартінес 65), Тюрам (Арнаутович 65)

"Реал Сосьєдад": Реміро, Х. Траоре, Субелдія (Елустондо 77), Ле Норман, Муньос (Тірні 86), Субіменді, Меріно, Захарян (Магунселая 77), Оярсабаль, Кубо (Карлос Фернандес 86), Садік (Туррієнтес 60)

Попередження: Лаутаро Мартінес 75 - Субелдія 21, Захарян 44, Кубо 76, Елустондо 85

Огляд матчу:

Перше місце в групі D за підсумками групового турніру зайняв "Реал Сосьєдад", який набрав 12 очок. Стільки балів набрав і міланський "Інтер", який посів другу сходинку. "Бенфіка" і "Зальцбург" набрали по 4 очки, але португальці випередили австрійців завдяки кращим статистичним показникам.

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